«Pochi volontari per le ambulanze e troppe richieste: aiutateci» 

Gli angeli delle ambulanze sono pochi e la carenza, soprattutto d’estate, si acutizza. Le difficoltà affiorano anche per quelle associazioni, come l’Arcobaleno di Bari Sardo, che si limitano a effettuare servizi di trasporto da e verso le strutture sanitarie.

Adriano Pinna, presidente dell’associazione, lancia l’allarme, rivolgendosi alla comunità: «Con grande dispiacere non si riesce a soddisfare tutte le richieste di trasporti e presidi per mancanza di volontari disponibili al servizio con ambulanza».

La realtà associativa è un punto di riferimento per la popolazione, non solo residente, ma garantire i servizi, ora che la stagione turistica entra nel vivo con l’incremento di presenze, diventa un rebus anche per chi è abituato a correre da una parte all’altra. Ma quando la coperta è corta c’è poco da fare, se non chiedere aiuto. Il carabiniere in congedo fa appello alle comunità: «Chiediamo la partecipazione di quanti volessero donare un poco del loro tempo, prima per la formazione e poi per il servizio con le ambulanze nella nostra associazione».

I volontari confidano nella sensibilità dei residenti. In sede, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11, saranno raccolte le adesioni di nuovi volontari. A sollecitare nuovi muscoli sono tutte le associazioni del territorio: a mancare sono soprattutto i giovani. ( ro. se. )

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