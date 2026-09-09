Pochi agenti, al via un piano straordinario 

Il numero si è talmente ridotto che per garantire i livelli di sicurezza negli eventi estivi l'amministrazione è dovuta ricorrere a un progetto speciale. La polizia municipale non è infatti nei suoi momenti migliori. Ed è in queste condizioni da anni, benché sino a dicembre sono stati assunti a tempo determinato un paio di vigili che stanno contribuendo a far rispettare, senza lesinare sanzioni, il codice della strada soprattutto in centro e in modo particolare in presenza dei divieti di sosta e dei dischi orari.

Strategia

Il progetto si chiama “Carbonia in sicurezza 2026” e prevede lo stanziamento di circa 5.000 euro per potenziare servizi aggiuntivi di presidio e vigilanza. Ma è la premessa del sindaco Pietro Morittu nero su bianco che desta preoccupazione: «Il corpo di polizia locale - afferma - è interessato da tempo da una progressiva diminuzione di risorse del personale, determinato dal mancato turnover dei dipendenti che hanno cessato il servizio, oltre che dall'aumento dell'età media degli agenti che condiziona negativamente la piena operatività dei servizi ordinari e incide sfavorevolmente sull'organizzazione dei turni festivi e di quelli serali o notturni». E questo avviene, sottolinea il primo cittadino, «proprio in coincidenza con una maggiore esigenza di garantire la sicurezza urbana e stradale».

È notevole la mole di competenze dei vigili: servizi di pronto intervento, rilevamento degli incidenti stradali, interventi di viabilità, controllo delle soste, ruoli di polizia giudiziaria, gestione dei verbali, rilascio di autorizzazioni, controlli di videosorveglianza, controlli ambientali. Quando poi sono in programma manifestazioni e grandi eventi, allora di pomeriggio e sera la crisi diventa più evidente: sono in servizio una quindicina di persone, ma la pianta organica ne prevede almeno altre dieci. Per sopperire, di recente sono stati assunti, ma sino a dicembre, due nuovi agenti.

Criticità

Il controllo della viabilità ne risente in meglio perché una delle violazioni più frequenti è il mancato rispetto del disco orario, che ha comportato nei giorni scorsi non poche sanzioni. Un'esigenza rappresentata dal mondo del commercio per favore il ricambio nei posteggi.

Nel progetto, anche la possibilità di esercitare attività di prevenzione di fenomeni come la guida in stato di ebbrezza o l'ubriachezza molesta. La questione del potenziamento immediato del corpo della polizia locale è stata più volte al centro anche del dibattito in Consiglio comunale.

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