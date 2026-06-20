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21 giugno 2026 alle 00:41

Playoff e playout in B: è tempo di sfide decisive 

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Iniziano le sfide da dentro o fuori per le squadre sarde impegnate nei playoff e playout della Serie B di tennis. In B1 maschile, mentre il Tc Cagliari attende la vincente tra Tc Rungg e Tc Perugia per giocarsi la promozione, il Tc Porto Torres ospita il Momy Sport Village di Rivalta di Torino per l'andata del primo turno dei playout. Per i playoff della B1 femminile, la Torres vola a Pistoia per la sfida secca del primo turno: chi vince, giocherà il doppio match con il Tc Cagliari A che varrà la promozione in A2. Nell'andata di B2 maschile, doppio impegno per le squadre sarde: nei playoff, il Poggio Forte Village ospita il Ct Barletta per continuare a sognare, mentre il Tc Cagliari va a far visita al Ct Civitanova per mantenere la categoria. Nei playout di B2 femminile, il Ct Decimomannu inizia la sfida-salvezza contro il Tennis Comunali Vicenza Rangers.

Serie C: ultima chiamata
Domenica di verdetti per la Serie C, con tre squadre sarde chiamate a ribaltare il risultato dell'andata per centrare la promozione. Nel tabellone maschile, il Tc70 Oristano ospita la Mutti & Bartolucci Tennis Clinic dopo il 5-1 subito in trasferta. Stessa situazione per il Tc Alghero, che riceve il Reale Circolo Canottieri Tevere Remo dopo il ko di Roma. Nel femminile, sempre a Maria Pia, il Tc Alghero deve ribaltare l'1-3 subito a Bari contro la Società Angiulli.

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