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La Giunta.
18 settembre 2026 alle 00:23

Più sicurezza davanti alle scuole 

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Nuove iniziative per la cura dell’ambiente, la sicurezza davanti alle scuole e il monitoraggio degli effetti del cambiamento climatico: sono questi i principali interventi approvati dalla Giunta comunale di Cagliari, che riguardano la partecipazione civica, il servizio Nonno-Nonna Vigile e l’innovazione tecnologica applicata alla sostenibilità urbana.

Sul fronte ambientale, proseguiranno le attività di sensibilizzazione e cura del territorio promosse dal servizio Igiene, decoro urbano e ambiente. Approvati due protocolli d’intesa con associazioni e altri soggetti attivi nella tutela della città: il primo è dedicato alla promozione della cooperazione ambientale, della partecipazione civica e della cura del territorio comunale, mentre il secondo punta a sostenere le attività volontarie di raccolta dei rifiuti non pericolosi.

La firma dei protocolli è prevista nei prossimi giorni e ha l’ambizione di rafforzare ulteriormente le iniziative avviate negli ultimi anni, per coinvolgere cittadine e cittadini nella tutela degli spazi pubblici.

Importanti novità sono state introdotte anche per il servizio Nonno-Nonna Vigile, che continuerà a garantire supporto e sicurezza alle alunne e agli alunni durante l’ingresso e l’uscita da alcune scuole. Per l’anno scolastico 2026-2027 il servizio sarà riorganizzato in via sperimentale e gestito direttamente dal Comune di Cagliari, attraverso il servizio Pubblica istruzione, politiche giovanili e pari opportunità.

La decisione è stata assunta dopo che la procedura rivolta agli enti del Terzo settore non ha individuato soggetti disponibili a svolgere il servizio. Per garantirne la continuità, l’amministrazione comunale ha quindi scelto di assumerne direttamente il coordinamento. Le cittadine e i cittadini interessati potranno aderire attraverso un avviso pubblico. L’attività sarà svolta su base volontaria e gratuita, senza alcun rapporto di lavoro con il Comune.

Oltre alla copertura assicurativa, le volontarie e i volontari saranno dotati di strumenti di riconoscimento e attrezzature adeguate per operare in sicurezza. La Polizia locale e il servizio Mobilità collaboreranno all’individuazione delle postazioni e al supporto operativo.

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