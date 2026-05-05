Più barracelli contro i roghi 

Più agenti rurali per fronteggiare i continui furti nei campi e nei cappereti oltre la 55, ma anche per frenare la piaga delle discariche in campagna. Sì al potenziamento dei barracelli di Selargius, anche in vista della stagione antincendi che lo scorso anno ha impegnato la compagnia con 70 interventi. Dopo il sì in Giunta, ora si passa alla fase della selezione tramite bando per raddoppiare le guardie rurali di pubblica sicurezza in servizio: la missione è passare dagli attuali 15 agenti volontari a 30 totali, con la speranza che fra i nuovi ingressi ci siano molti giovani.

L’ok della Giunta

La richiesta è stata fatta al Comune direttamente dal capitano Stefano Angius dopo l’addio di alcuni barracelli, chi per motivi personali e chi per raggiunti limiti di età. Pochi giorni fa il via libera dell’esecutivo di piazza Cellarium all’ampliamento dell’organico, primo passo per poi stilare la manifestazione d’interesse, a cui seguirà un corso di formazione di diciotto ore come percorso di selezione per i nuovi agenti volontari. «L'iniziativa si inserisce in un più ampio progetto volto ad aumentare il controllo del territorio e a formare i barracelli in modo sempre più professionale, con l’obiettivo di operare con competenza ed efficacia al servizio della comunità», spiega il capitano. «I nuovi agenti saranno impiegati nel controllo del territorio, garantendo una presenza capillare finalizzata alla prevenzione e al contrasto di comportamenti incivili, con particolare attenzione della campagna selargina».

Le emergenze

Furbetti del sacchetto selvaggio, ladri di frutta e piromani, le emergenze da affrontare. «Un monitoraggio costante del territorio contribuirà anche a prevenire fenomeni come i furti di capperi e di altri prodotti agricoli», dice Angius. E poi ci sono gli incendi, la piaga estiva che i barracelli toccano con mano ogni estate. «L’anno scorso abbiamo fatto settanta interventi per spegnere altrettanti roghi, non solo nel territorio di Selargius», racconta il capitano della compagnia. «L’attrezzatura e i mezzi li abbiamo, servono però più agenti per coprire tutti i turni». Infine l’appello alle - si spera - nuove leve: «Confido nella partecipazione al bando di tanti giovani, è un’opportunità che consente non solo di servire la comunità selargina, ma anche di intraprendere un percorso di crescita personale e professionale grazie ai corsi di formazione previsti».

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