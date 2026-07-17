Pittalis vede Saba: «L’ho trovato sereno» 

«Franco Saba sta bene, l’ho trovato sereno». È il primo riscontro del deputato di Forza Italia Pietro Pittalis, componente della Commissione Giustizia della Camera, dopo la visita effettuata ieri nel carcere di Badu ’e Carros, dove da lunedì è detenuto il sindaco sospeso di Ottana. «La mia è una visita istituzionale per rendermi conto delle sue condizioni di salute», spiega il parlamentare, precisando di non aver affrontato gli aspetti dell’inchiesta che lo vede coinvolto. «Non siamo entrati nel merito della vicenda né dell’operato della magistratura. Non era l’obiettivo dell’incontro». Pittalis coglie però l’occasione per ribadire una posizione di principio sulla custodia cautelare. «Da garantista quale sono, e a maggior ragione perché Franco Saba non appartiene alla mia parte politica e non ho mai avuto alcun rapporto politico con lui, ritengo che il carcere debba rappresentare sempre l’estrema ratio quando una misura detentiva viene applicata nella fase delle indagini preliminari, prima di una sentenza definitiva. Lo dico senza che questo comporti alcun giudizio sull’operato della magistratura, che non mi compete». Saba è finito in carcere dopo che il Tribunale di Nuoro ha aggravato la misura dei domiciliari inflitta per una tentata concussione, con la custodia in carcere. Il provvedimento dopo che la Procura ha contestato al sindaco otto violazioni delle prescrizioni e due episodi di presunta evasione. Tra gli elementi l’utilizzo del telefono della moglie per mantenere contatti con l’esterno e alcuni incontri, con il segretario comunale, don Borrotzu e altri esponenti politici.

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