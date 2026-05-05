Piscina ancora chiusa: da ultimare la certificazione 

L’amministrazione comunale di Uta aveva annunciato che molto probabilmente la piscina sarebbe stata riaperta tra marzo e aprile. Invece resta chiusa, come accade già da due anni.

Il Comune, dopo un controllo della Asl, aveva sistemato la struttura ma la società che la gestiva non era più interessata.«Dopo aver cambiato il sistema di areazione, abbiamo verificato, per non aver problemi, la nuova normativa (la piscina è di vecchia concezione) e abbiamo fatto un passaggio con vigili del fuoco e Asl e stiamo risistemando il tutto», spiega l’assessore Andrea Onali. «È stato cambiato completamente il locale caldaie, adeguandolo alla nuova normativa, e il sistema di climatizzazione con le pompe di calore e il riscaldamento dell’acqua sanitaria e della piscina. Nuova anche la predisposizione per l’impianto antincendio. Ora stiamo ripresentando la pratica e stiamo integrando i documenti necessari per risistemare un gruppo elettrogeno e tutto l’impianto antincendio e adeguarlo a questo tipo di condizionamento che prima era tarato sule caldaie a combustibile».

Onali assicura: «Non sarà un lavoro lungo. La settimana scorsa hanno già approvato e collaudato le macchine di areazione e deumidificazione e stiamo adeguando l’impianto elettrico». L’assessore Andrea Onali chiude : «Non vediamo l’ora che i cittadini possano usufruire nuovamente della piscina». (l. e.)

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