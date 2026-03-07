Pirovano, incredibile bis: adesso è leader della Coppa 

VAL DI FASSA. C'è qualcosa di magico in quel che è successo a Laura Pirovano nelle due discese libere di coppa del mondo i Val di Fassa. Sulla pista di casa in Val di Fassa la trentina le ha vinte entrambe, sempre per un solo centesimo. Una frazione di secondo che si è guadagnata con una gara in crescendo, precedendo l’austriaca Conny Huetter che all’intermedio pareva irraggiungibile. Lo sci che pratica da anni ad alti livelli con tanto impegno comincia finalmente a ripagarla. In carriera per ben 16 volte è stata quarta, quinta o sesta, a un soffio dal podio senza però mai riuscire ad agguantarlo. Nona Nicol Delago, undicesima Sofia Goggia, davanti alla tedesca Emma Aicher che adesso è seconda nella coppa di disciplina a 18 punti dalla Pirovano. Il 21 marzo a Kvitfjell (Norvegia), la gara decisiva. Oggi il superG.

Tra gli uomini nel gigante di Kranjska Gora, il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen ha confermato l’oro olimpico battuto lo svizzero Loic Meillard e l'austriaco Stefan Brennsteiner. Solo 19° Alex Vinatzer.

