Pirata della strada incastrato dalle telecamere 

Ha tamponato uno scooter fermo davanti alle strisce pedonali provocando la rovinosa caduta della coppia che si trovava sul mezzo, ma anziché prestare aiuto, ha ingranato la retromarcia ed è fuggito a tutta velocità.

Denunciato

Nei guai un 43enne di Selargius, identificato dagli agenti della polizia locale di Monserrato e denunciato a piede libero per omissione di soccorso. Il fatto è avvenuto sabato in via San Fulgenzio, intorno alle 18. Il motociclo era condotto da un uomo che viaggiava con sua moglie, residenti a Pirri. Una volta fermato il veicolo per permettere a un pedone di attraversare, i due sono stati travolti e scaraventati a terra da una Peugeot nera. Ad avere la peggio è stata la donna, soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata in pronto soccorso con diverse ferite, ma non in pericolo di vita.

L’indagine

Chi ha causato l’incidente, tuttavia, non si è fermato per sincerarsi delle condizioni della coppia, ma ha fatto inversione e si è rapidamente allontanato dal luogo del sinistro. Né l’uomo né l’auto sono stati inizialmente identificati. È stato grazie alle indagini dei vigili, coordinate dal comandante Mauro Soru, che domenica si è riusciti a risalire al colpevole. Partendo dai frammenti di auto rinvenuti in via San Fulgenzio, gli agenti hanno dapprima cercato di stabilire il modello della vettura, per poi incrociare i filmati delle telecamere di videosorveglianza della città, provando a ipotizzare il percorso seguito durante la fuga.

Inizialmente è stato trovato un veicolo con danni compatibili a quelli conseguenti al sinistro, ma le verifiche effettuate hanno escluso che si trattasse della stessa auto. Le ricerche sono proseguite fino rintracciare la vera auto coinvolta nell’incidente, parcheggiata in strada a Selargius. I vigili si sono avvalsi anche della testimonianza di un passante, che era riuscito a leggere i primi numeri della targa.

La denuncia

Per il proprietario, con precedenti per illeciti alla guida, sono scattati la denuncia penale per omissione di soccorso e il sequestro del veicolo. «Faccio i complimenti al comandante Soru e al corpo di polizia locale per il grande lavoro che ha permesso di trovare il responsabile in pochissimo tempo», il commento del sindaco Tomaso Locci. «Questo fa capire che il nostro sistema di 220 telecamere funziona ed è uno strumento utilissimo per le forze dell’ordine».

