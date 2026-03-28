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Agricoltura.
29 marzo 2026 alle 00:27

Pioggia, vento e grandine: sos dai vigneti del Sud Sardegna 

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Vigneti e campagne in crisi nel Sud Sardegna dopo il maltempo che si è abbattuto sull’Isola, con forti piogge, venti e grandinate fuori stagione.

I danni più ingenti sono stati registrati nel Parteolla e nel Sarrabus, dove i chicchi di grandine hanno investito i filari in una fase delicata del ciclo vegetativo, compromettendo le prospettive produttive di molte aziende vitivinicole. Il forte vento e le gelate hanno contribuito a peggiorare una situazione già molto complicata, segnata da un inverno particolarmente difficile e da una sequenza ravvicinata di eventi atmosferici estremi.

«La conta dei danni è ancora in corso – dice Giorgio Demurtas, presidente Coldiretti Cagliari – ma le prime segnalazioni parlano di vigneti colpiti in maniera diffusa: un ennesimo colpo duro per un settore che, dopo le difficoltà dello scorso anno, guardava al 2026 come all’annata del rilancio».

Per Giuseppe Casu, direttore di Coldiretti Cagliari «siamo di fronte all’ennesimo evento climatico violento che colpisce i nostri territori», visto che «non si tratta più di situazioni eccezionali» bensì di una «nuova realtà con cui il mondo agricolo è costretto a fare i conti ogni giorno. Per questo serve una strategia strutturale che tuteli le produzioni, il reddito delle imprese e il futuro del settore agroalimentare».

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