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Selargius.
21 giugno 2026 alle 00:45

Pick-up antincendio tamponato da un’auto 

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Automobilista distratto dalle fiamme si schianta contro il mezzo dei barracelli impegnati nello spegnimento del rogo. È successo due giorni fa nella 131 dir, al chilometro 4,900 in direzione Sestu. «Nonostante la corsia di destra fosse chiusa al traffico per consentirci di operare in sicurezza», racconta il capitano della compagnia barracellare di Selargius, Stefano Angius, «il collega non era di spalle, altrimenti lo avrebbe travolto. Ha intimato lo stop, ma il guidatore guardava la zona del rogo, non ha neanche frenato». Il pickup antincendio è al momento fuori uso: «In caso di urgenze, potremmo operare con due squadre anziché tre». L’automobilista ha ammesso le colpe, non c’è stato nessun ferito e il mezzo verrà riparato, ma resta l’amarezza. Angius lancia un appello-rimprovero agli automobilisti: «Se vedete un mezzo antincendio pensate a chi sta lavorando, non possiamo rischiare anche di essere travolti dai veicoli in corsa». ( f.l. )

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