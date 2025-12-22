Piccoli studenti alle urne: ecco il Consiglio comunale 

A gennaio daranno vita al Consiglio comunale dei bambini. Sono i piccoli alunni scelti dai loro compagni. Ieri i dirigenti dell’istituto comprensivo hanno stilato e pubblicato i verbali di proclamazione.

Sono stati eletti: per le Elementari Diego Monni, Noemi Pintus (IV A), Nicolò Chelucci e Irene Deiana (IV B), Ludovico Stigliano e Zlata Yehets (IV C), Renato Orrù e Emma Stochino (V A1), Samuel Mascia e Beatrice Mameli (V A2), Simone Aresu e Beatrice Casavecchia (VB) e per le medie Lorenzo Pistis e Claudia Pillonca (I A), Antonio Pani e Melissa Demurtas (I B), Diego Sergio Piroddi e Laura Cuboni (I C), Michele Boi e Anna Piroddi (I D), Enrico Piroddi e Greta Pili (II A), Daniele Schirru e Elena Aresu (II B), Michele Aresu e Maia Piroddi (II C). «È un modo per introdurre i bambini a confrontarsi con il mondo della pubblica amministrazione», spiega il presidente del Consiglio comunale di Lanusei Matteo Stochino. Tante le proposte emerse in sede pre elettorale, segno di un dibattito costruttivo tra i bambini e i ragazzi. «Se è questo il futuro che ci aspetta possiamo guardare con più fiducia al futuro», conclude Stochino.

