Piazzale multipiano, un progetto per la riqualificazione 

Un tempo, neanche tanto lontano, il piazzale del parcheggio multipiano accoglieva decine di auto in sosta. La sua conversione è arrivata gradualmente, tra divieti di accesso e punto di aggregazione per le feste popolari. Il progetto di riqualificazione dell’area di 1.500 metri quadri è stato approvato nei giorni scorsi dalla Giunta Ladu. Troverà forma e sostanza con un investimento da 1,2 milioni di euro. «L’obiettivo - spiega Vincenzo Nieddu, assessore ai Lavori pubblici - è trasformare un’area degradata in uno spazio pubblico funzionale, sicuro e inclusivo, rispondendo alle necessità sociali, culturali e ambientali della comunità».

Fra gli interventi previsti la pavimentazione in basalto e marmo di Orosei e una fontana, l’allestimento di muri espositivi per la valorizzazione del patrimonio locale, la piantumazione di alberi e l’installazione di un nuovo impianto di illuminazione a led con proiettori per valorizzare le strutture espositive. «L’intervento - conclude Nieddu - punta a migliorare la qualità urbana, la sicurezza e la fruibilità dello spazio pubblico, favorendo la coesione sociale. In più, valorizza l’identità storica del quartiere attraverso spazi accessibili e funzionali, promuovendo la sostenibilità e la rigenerazione del tessuto urbano». (ro. se.)

