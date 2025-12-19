VaiOnline
Iglesias.
20 dicembre 2025 alle 00:27

Piano di rilancio per Serra Perdosa 

Riqualificazione del quartiere con più di quattro milioni di euro 

Il Quartiere più popolato di Iglesias, Serra Perdosa, diventerà più accogliente e funzionale grazie ad un ingente finanziamento pari a poco più di 4 milioni di euro stanziati per la realizzazione del Piano integrato di riordino urbano.

Il progetto

Gli investimenti consentiranno di realizzare strade, marciapiedi, abbattere le barriere architettoniche, rendere gli spazi pubblici più sicuri e accessibili. Un autentico progetto di rigenerazione urbana, approvato qualche giorno fa, nell’ultima seduta del Consiglio comunale. Le zone interessate sono quella della via Pacinotti e corso Cristoforo Colombo. Per quanto concerne la via Pacinotti il progetto contempla un riordino della viabilità, la riqualificazione dei marciapiedi con l’abbattimento delle barriere architettoniche, la valorizzazione dell’anfiteatro e la riqualificazione degli spazi verdi e pedonali. Verrà ridotta la carreggiata con la realizzazione della pista ciclabilee verrà anche creato un parco per l’attività sportiva. Ma non solo. Sarà realizzata un' area apposita per i cani, diversificata a seconda della taglia. Ci saranno impianti di illuminazione e parcheggi, e l’area anfiteatro con blocco bagni a completamento del lotto relativo all’asilo adiacente. Per quanto concerne viale Cristoforo Colombo, gli interventi contemplano opere inerenti la messa in sicurezza e riordino della viabilità, nuovi marciapiedi e nuovo impianto di illuminazione e opere relative all’arredo urbano. E naturalmente, l’abbattimento delle barriere architettoniche.

I fondi
Per rendere realizzabile questo importante progetto, i fondi sono ingenti e così suddivisi: l’investimento complessivo di 3 milioni euro al quale si aggiunge un altro finanziamento pari a un milione e duecentomila euro. Le risorse economiche sono relative ai fondi regionali per i piani integrati di riordino urbano. «Grazie a questi fondi - ha dichiarato l’assessore ai Lavori pubblici, Nicola Concas - possiamo realizzare opere importanti per il quartiere e adottare un piano di rigenerazione, riqualificazione urbana e sociale di questa parte della città. Potremmo così ottimizzare i servizi e rendere la comunità più sicura ed ospitale».

