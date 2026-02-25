«Piano della sosta senza criterio:  siamo in ostaggio» 

Alcuni rinunciano a uscire con l’auto per la paura di non trovare un parcheggio la sera. Altri sfidano la sorte e girano a lungo prima di trovarne uno, «lontano da casa». Di fronte alla chiusura di tutti i parcheggi accanto al mercato di San Benedetto (gli ultimi quelli che si affacciano in via Pacinotti), monta la protesta dei residenti. «L’area attorno al mercato, da tempo, è suddivisa in due zone: una più vicina al mercato e sottozona Parco della Musica», che abbraccia via Sant’Alenixedda, via Lai, via Foscolo, etc.», spiega Gianluca Musu, residente a San Benedetto. «All’apertura del mercato provvisorio, il Comune ha disegnato nuovi stalli in via Sant'Alenixedda, quasi tutti blu, escludendo però ai residenti la possibilità di parcheggiare lì. Poi succede che il Comune ha chiuso tutti i parcheggi del mercato e i residenti di via Pacinotti, via Tiziano, etc. non sanno più dove mettere l'auto e non perché la vogliono sotto casa ma perché molte strade sono off limits», aggiunge. «L’amministrazione dice che basterebbe sottoscrivere un abbonamento a prezzi calmierati nei parcheggi in struttura che sono presenti ma forse non sa intanto che bisogna pagare 60 euro ma soprattutto la disponibilità di posti auto per residenti nelle strutture non c’è», dice ancora. «Così i residenti finiscono per essere in ostaggio». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA