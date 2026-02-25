VaiOnline
I residenti.
25 febbraio 2026 alle 01:07

«Piano della sosta senza criterio:  siamo in ostaggio» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Alcuni rinunciano a uscire con l’auto per la paura di non trovare un parcheggio la sera. Altri sfidano la sorte e girano a lungo prima di trovarne uno, «lontano da casa». Di fronte alla chiusura di tutti i parcheggi accanto al mercato di San Benedetto (gli ultimi quelli che si affacciano in via Pacinotti), monta la protesta dei residenti. «L’area attorno al mercato, da tempo, è suddivisa in due zone: una più vicina al mercato e sottozona Parco della Musica», che abbraccia via Sant’Alenixedda, via Lai, via Foscolo, etc.», spiega Gianluca Musu, residente a San Benedetto. «All’apertura del mercato provvisorio, il Comune ha disegnato nuovi stalli in via Sant'Alenixedda, quasi tutti blu, escludendo però ai residenti la possibilità di parcheggiare lì. Poi succede che il Comune ha chiuso tutti i parcheggi del mercato e i residenti di via Pacinotti, via Tiziano, etc. non sanno più dove mettere l'auto e non perché la vogliono sotto casa ma perché molte strade sono off limits», aggiunge. «L’amministrazione dice che basterebbe sottoscrivere un abbonamento a prezzi calmierati nei parcheggi in struttura che sono presenti ma forse non sa intanto che bisogna pagare 60 euro ma soprattutto la disponibilità di posti auto per residenti nelle strutture non c’è», dice ancora. «Così i residenti finiscono per essere in ostaggio». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il report

Vittime della strada: Isola maglia nera

Tasso di mortalità, primato nazionale. Un’app per segnalare le strade a rischio 
Alessandra Ragas
La tragedia di Sestu

Lacrime e preghiere per il piccolo Lorenzo

Il dolore della madre che accarezza la bara bianca: «Non è giusto» 
Sara Marci
Per la fusione degli scali sardi la Giunta mette sul piatto altri 30 milioni, oltre i 250 già spesi negli ultimi decenni

Aeroporti, i soldi li mette solo la Regione

Nelle pieghe della privatizzazione emerge ancora una volta l’enorme esborso di denaro pubblico 
Alessandra Carta
Conti pubblici

Stop al congedo paritario, opposizione in rivolta

La maggioranza affossa la proposta alla Camera: «Costa troppo, 4 miliardi» 
Roma

Furti a Termini, indagati 21 tra agenti e carabinieri

Alla Coin pagavano la merce con pochi euro: la complicità di una cassiera infedele 