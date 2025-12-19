VaiOnline
Ancora oggi a Quartu
20 dicembre 2025 alle 00:26

“Phone Video Festival” Con i nostri telefonini inventiamo il cinema 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una reinterpretazione delle funzioni dello smartphone in chiave creativa, un nuovo punto di vista che ribalta un giudizio critico condizionato dai processi formativi: da strumento di distrazione a strumento di attenzione. Il telefono si prende la scena come strumento di narrazione delle esperienze nell’ambito del “Phone Video Festival”, la rassegna quartese, giunta alla IV edizione, che valorizza i film girati con l’apparecchio mobile.

Il cinema non è solo quelle delle grandi produzioni hollywoodiane, con budget illimitati, e non è neanche solo quello girato con le macchine da presa ad altissima risoluzione. La capillare diffusione degli smartphone permette a chiunque ormai di realizzare video e trasformarli in film, in racconti cinematografici, in storie capaci di attirare l’attenzione, emozionare, riflettere.

Il Phone Video Festival si terrà ancora oggi, dalla mattina alla sera, a Casa Olla, in via Eligio Porcu 29. Oltre alla presentazione delle opere in gara verranno proiettati diversi film fuori concorso, da “Somniloquies” di Verena Paravel e Lucien Castaing-Taylor a “Dissoluzione” di Daniele Maggioni, Tra gli ospiti le psicanaliste Angela Quaquero e Chiara Ballone, i registi Stefano Odoardi, Alberto Diana, Matteo Incollu, l’attrice Simonetta Columbu.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Allarme carceri

Uta contro l’arrivo dei mafiosi «Il nostro è un paese-paradiso»

Duemila nuovi residenti dal 2005 e una crescita costante Le voci della comunità: a rischio la nostra vita tranquilla 
Piera Serusi
Allarme carceri

Badu ’e Carros svuotato Gli altri istituti esplodono

Entro oggi via tutti i reclusi dal penitenziario nuorese  Ma FdI difende il piano: «Non creiamo paure infondate» 
Fabio Ledda
Allarme carceri

Da Cutolo a Turatello, i boss che segnarono la città

Dalla rivolta a Badu ‘e Carros all’uccisione di “Faccia d’angelo”. Il monito dei magistrati di allora 
Giuseppe Deiana
Dopo la sentenza della Consulta la protesta approda sui social

Flop delle Aree idonee, nuova mobilitazione: «Resta solo la Pratobello»

Sit-in sotto il Consiglio regionale organizzato dal movimento “Surra” 
Alessandra Ragas
I sintomi sono i soliti: mal di gola, raffreddore, febbre alta, brividi, dolori muscolari e problemi gastrointestinali

Sardegna a lettocon l’influenza: record di contagi

Prima fra le regioni italiane, picco atteso per la fine dell’anno 
Sara Marci
Strade

«Barriere fragili, così si rischia la vita»

Volo di sei metri al Rally Città di Cagliari: «Con un’auto normale sarei morto» 
Andrea Busia
La storia

«Un Natale speciale per ringraziare la mia comunità»

L’emozione di Guido Nossardi: «Così ricordo mia madre e mia sorella» 
Francesco Pintore
La manovra

Pensioni, la maggioranza va in tilt

Meloni convoca d’urgenza un vertice a Palazzo Chigi: «Basta giochini» 