VaiOnline
La sanzione.
27 febbraio 2026 alle 00:43

Pesce non commestibile, chiuso un ristorante 

Venti chili di pesce non tracciati e non commestibili. Erano congelati, pronti per la somministrazione in un ristorante etnico nel centro cittadino, sanzionato e chiuso dopo i controlli della Guardia costiera eseguiti insieme alla Polizia locale e agli ispettori sanitari della Asl.

Nel corso dell’operazione, i militari del Centro controllo pesca della Capitaneria di porto hanno accertato la presenza dei prodotti ittici, risultati privi della prescritta documentazione attestante la tracciabilità. Dopo le verifiche della Asl, la merce è risultata non commestibile ed è stata quindi distrutta direttamente all’interno del locale.

L’attività commerciale ha ricevuto così una sanzione amministrativa di 1500 euro. L’autorità sanitaria, inoltre, ha contestato tre ulteriori sanzioni amministrative ed emesso quindi un provvedimento di sospensione del ristorante.

