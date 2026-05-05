Pesca dei ricci, l’attività può continuare fino al 16 maggio 

Due settimane in più per la pesca del riccio in Sardegna. Se nel recente passato era arrivato il blocco totale per la raccolta, a causa della sempre crescente scarsità di esemplari nelle acque dell’Isola, nel 2026 arriva invece la decisione dell’assessorato all’Agricoltura che proroga la durata della stagione per gli operatori del settore.

Il calendario originario prevedeva che le attività dei pescatori professionisti potessero andare avanti soltanto fino allo scorso 2 maggio: da quella data i ricci sarebbero dovuti sparire dai piatti dell’Isola.

Ma le condizioni meteorologiche di quest’anno hanno ridotto le giornate di uscita, colpendo duramente gli operatori del settore.

Così, l’assessore all’Agricoltura Francesco Agus ha accolto l’appello lanciato dalle «principali associazioni di categoria», che «hanno chiesto una proroga della pesca del riccio di mare sino a sabato 16 maggio, in considerazione del fatto che nel corso di quest’anno le giornate effettive di pesca sono state drasticamente ridotte a causa delle avverse condizioni meteomarine, del ciclone Harry e anche di un inverno particolarmente rigido, che hanno reso la stagione di pesca particolarmente difficoltosa».

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