Pesa la carenza di personale, nuovo allarme 

La carenza di personale torna a farsi sentire negli uffici giudiziari di Nuoro, riaccendendo le preoccupazioni dell’Avvocatura. Pochi mesi fa gli avvocati avevano avviato uno sciopero per denunciare la grave insufficienza di organico, situazione poi tamponata. Ieri, dopo la partenza di un funzionario, i problemi si ripresentano con forza. A rendere critica la situazione il fatto che i due nuovi arrivi previsti non sono attesi prima della fine della primavera. La conferma delle difficoltà è arrivata con un cartello affisso negli uffici dell’Unep (Ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti), che ha informato l’utenza delle limitazioni operative dovute alla carenza di personale.

Nel messaggio si specifica che, a causa dell’organico insufficiente, vengono accettati esclusivamente gli atti con scadenza nella stessa giornata. «Avviso importante per carenza di organico. In data odierna 16 gennaio 2026 verranno accettati unicamente gli atti che scadono in giornata. Ci scusiamo per il disagio», si legge nel cartello, firmato dal funzionario dell’Unep Sebastiana Ferrandu. Il disagio è stato aggravato anche dalla richiesta contemporanea di permessi da parte di due impiegati. Situazione che rischia di avere ripercussioni sull’attività di avvocati e cittadini, rallentando notifiche e procedure. (f. le.)

RIPRODUZIONE RISERVATA