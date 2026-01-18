VaiOnline
Tribunale
18 gennaio 2026 alle 01:10

Pesa la carenza di personale, nuovo allarme 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La carenza di personale torna a farsi sentire negli uffici giudiziari di Nuoro, riaccendendo le preoccupazioni dell’Avvocatura. Pochi mesi fa gli avvocati avevano avviato uno sciopero per denunciare la grave insufficienza di organico, situazione poi tamponata. Ieri, dopo la partenza di un funzionario, i problemi si ripresentano con forza. A rendere critica la situazione il fatto che i due nuovi arrivi previsti non sono attesi prima della fine della primavera. La conferma delle difficoltà è arrivata con un cartello affisso negli uffici dell’Unep (Ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti), che ha informato l’utenza delle limitazioni operative dovute alla carenza di personale.

Nel messaggio si specifica che, a causa dell’organico insufficiente, vengono accettati esclusivamente gli atti con scadenza nella stessa giornata. «Avviso importante per carenza di organico. In data odierna 16 gennaio 2026 verranno accettati unicamente gli atti che scadono in giornata. Ci scusiamo per il disagio», si legge nel cartello, firmato dal funzionario dell’Unep Sebastiana Ferrandu. Il disagio è stato aggravato anche dalla richiesta contemporanea di permessi da parte di due impiegati. Situazione che rischia di avere ripercussioni sull’attività di avvocati e cittadini, rallentando notifiche e procedure. (f. le.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il trionfo.

Cagliari, è una gioia infinita

Battuta la Juventus con un gran gol di Mazzitelli al 65’: esplode la Domus 
l Nello sport
Delitto a Carbonia

Lo accoltellano alla gola e bruciano il cadavere: orrore nel parco Rosmarino

Giovanni Musu aveva 53 anni: il corpo trovato davanti a una telecamera comunale (spenta) 
Stefania Piredda
La presidente Todde, i Cinquestelle e il Pd proseguono le interlocuzioni per gli incarichi ancora da assegnare

Nomine, caos infinito: dai direttori licenziati anche un ricorso al Tar

Sensi (ex Asl Sassari) ha già vinto, gli altri contro gli atti di fine anno 
Cristina Cossu
Meteo

Pioggia, vento, mareggiate La Sardegna aspetta l’arrivo della burrasca

Scatta l’allerta per il maltempo Attese onde alte oltre i sei metri 
Roberto Carta
L’intervista

«L’Arst non sarà solo un’azienda di trasporto»

I piani dell’amministratore unico: facciamo la rete ciclabile e pensiamo alla gestione dei parcheggi 
Alessandra Carta
L’intervista

«Federalismo fiscale e riforme vere per l’Isola»

Su energia e trasporti «la Regione non ha i poteri per decidere, serve un nuovo Statuto, non leggi farsa» 
Giuseppe Deiana
Olbia 15-1-2026. Il Vescovo della diocesi di Ampurias e Tempio, Dom Roberto Fornaciari. Foto Antonio Satta.
Olbia 15-1-2026. Il Vescovo della diocesi di Ampurias e Tempio, Dom Roberto Fornaciari. Foto Antonio Satta.
L’Intervista

«Le nuove tecnologie, sfida da accogliere per la Chiesa di oggi»

«Mi hanno colpito l’amore e il calore dell’Isola» L’allarme sull’abbandono scolastico in Gallura  
Caterina De Roberto
La storia

«Il kitesurf? Ho sbagliato io»

Alberto Russo: l’avevo montato male, sono vivo per miracolo 
Paolo Carta
Ambiente

Primavera in anticipo: rinasce Punta Molentis

«Una ferita che resta aperta, d’estate intensificheremo i controlli» 
Francesco Pintore