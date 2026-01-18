VaiOnline
Ghilarza.
18 gennaio 2026 alle 01:11

Persi fondi per mezzo milione, dovevano servire per l’asilo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il Comune di Ghilarza ha perso un importante finanziamento da 500 mila euro che sarebbero serviti a intervenire sullo stabile che ospita l’asilo nido. I soldi non arriveranno e ora il Comune si trova a dover restituire l’acconto di 54.720 euro. Tutto nero su bianco in una determina che fa riferimento appunto alla restituzione di somme al Ministero dell'Istruzione e del Merito per decadenza dal finanziamento.

Nella cittadina si sarebbe dovuto intervenire sul nido per una maggiore efficienza energetica. Ma questi soldi non ci sono più e al Comune non resta che sperare in qualche altro bando per realizzare un impianto fotovoltaico su una tettoia da costruire, la sostituzione degli infissi e il capotto termico. All’origine di tutto, secondo il sindaco Licheri, un cavillo burocratico. «Tre anni fa hanno pubblicato un bando del Pnrr, ma pochissimi parteciparono perché si chiedeva una relazione antisismica. Successivamente hanno riaperto il bando e ci hanno suggerito verbalmente di partecipare predisponendo successivamente la relazione», spiega Stefano Licheri. E prosegue: «Abbiamo quindi partecipato ottenendo 500mila euro. Il capo dell’ufficio tecnico ha inoltrato delle Pec al Ministero chiedendo che mettessero per iscritto quanto ci avevano detto verbalmente. Ci siamo dotati successivamente del piano che nel bando era invece tra i prerequisiti. Siccome non abbiamo mai avuto risposta, l’ingegnere non si è sentito di portare avanti un affidamento da 500mila euro con requisiti diversi». (a. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il trionfo.

Cagliari, è una gioia infinita

Battuta la Juventus con un gran gol di Mazzitelli al 65’: esplode la Domus 
l Nello sport
Delitto a Carbonia

Lo accoltellano alla gola e bruciano il cadavere: orrore nel parco Rosmarino

Giovanni Musu aveva 53 anni: il corpo trovato davanti a una telecamera comunale (spenta) 
Stefania Piredda
La presidente Todde, i Cinquestelle e il Pd proseguono le interlocuzioni per gli incarichi ancora da assegnare

Nomine, caos infinito: dai direttori licenziati anche un ricorso al Tar

Sensi (ex Asl Sassari) ha già vinto, gli altri contro gli atti di fine anno 
Cristina Cossu
Meteo

Pioggia, vento, mareggiate La Sardegna aspetta l’arrivo della burrasca

Scatta l’allerta per il maltempo Attese onde alte oltre i sei metri 
Roberto Carta
L’intervista

«L’Arst non sarà solo un’azienda di trasporto»

I piani dell’amministratore unico: facciamo la rete ciclabile e pensiamo alla gestione dei parcheggi 
Alessandra Carta
L’intervista

«Federalismo fiscale e riforme vere per l’Isola»

Su energia e trasporti «la Regione non ha i poteri per decidere, serve un nuovo Statuto, non leggi farsa» 
Giuseppe Deiana
Olbia 15-1-2026. Il Vescovo della diocesi di Ampurias e Tempio, Dom Roberto Fornaciari. Foto Antonio Satta.
Olbia 15-1-2026. Il Vescovo della diocesi di Ampurias e Tempio, Dom Roberto Fornaciari. Foto Antonio Satta.
L’Intervista

«Le nuove tecnologie, sfida da accogliere per la Chiesa di oggi»

«Mi hanno colpito l’amore e il calore dell’Isola» L’allarme sull’abbandono scolastico in Gallura  
Caterina De Roberto
La storia

«Il kitesurf? Ho sbagliato io»

Alberto Russo: l’avevo montato male, sono vivo per miracolo 
Paolo Carta
Ambiente

Primavera in anticipo: rinasce Punta Molentis

«Una ferita che resta aperta, d’estate intensificheremo i controlli» 
Francesco Pintore