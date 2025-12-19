VaiOnline
Cep-Fonsarda.
20 dicembre 2025 alle 00:29

Perdite idriche continue, lavori in via Castiglione per sostituire la condotta 

Abbanoa annuncia un intervento radicale: nuovi disagi in arrivo per gli automobilisti 

Rete idrica colabrodo in via Castiglione. Nel tratto compreso tra le vie Copernico e Stampa gli allagamenti si susseguono ormai da oltre un anno, al punto che solo nell’ultimo mese gli operai incaricati da Abbanoa sono dovuti intervenire per ben tre volte per arginare altrettante copiose fuoriuscite di acqua e fango.

«A breve», ha fatto sapere il Gestore del servizio idrico, «partiranno finalmente i lavori per la sostituzione integrale del tratto di condotta interessato dai cedimenti». Un’opera importante e necessaria, lungamente attesa.

Nuovi cantieri in vista

Prima, però, si deve intervenire in un tratto del sottostante viale Marconi, all’altezza dell’incrocio con via Galvani, dove insiste un altro problema idrico considerato «prioritario». Nel frattempo si sta finalmente intervenendo sulle perdite storiche di via Flavio Gioia, al Cep, mentre all’angolo tra le vie Machiavelli e Sarpi resta transennato (ormai da mesi) un pozzetto stradale che sta causando non pochi disagi alla viabilità e sul quale il Comune si è dichiarato «non competente» invitando ripetutamente Abbanoa ad intervenire.

Tre guasti in un mese

«In via Castiglione l’ultimo intervento si è recentemente concluso», ha comunicato Abbanoa attraverso una breve nota stampa, «si parla di un tratto di condotta del diametro di 150 millimetri che ha richiesto solo nelle ultime settimane tre interventi in punti diversi. I nostri tecnici stanno infatti programmando la sostituzione integrale, tuttavia, per non creare disagi eccessivi, questa sarà effettuata non appena chiuderemo un altro importante cantiere, in viale Marconi, all’ingresso di Genneruxi, attualmente in fase di avvio». Si è scelto, insomma, di non intervenire su due fronti in contemporanea per evitare di rallentare ulteriormente il traffico sotto Natale.

Il “caso” via Machiavelli

Silenzio di Abbanoa, invece, sul pozzetto scoperto di via Machiavelli, transennato e ridotto ad un immondezzaio, con buona pace delle lamentele dei residenti e degli automobilisti di passaggio. «Per via Machiavelli», si tira fuori l’assessore alla Mobilità, Yuri Marcialis, «abbiamo già chiesto più volte ad Abbanoa di intervenire per risolvere il problema che ci ha costretto a transennare l’area. Continueremo a sollecitare». In via Flavio Gioia, infine, Abbanoa è al lavoro già da tempo. Si attende il ripristino del marciapiede e la rimozione, dopo oltre cinque anni, delle eterne transenne che ormai fanno parte del paesaggio urbano.

