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Monserrato.
26 agosto 2026 alle 00:43

«Perdita d’acqua, nessuno interviene» 

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Una perdita d’acqua va avanti da oltre una settimana in vico 31 Marzo a Monserrato. A segnalarla è Anna Argiolas, in vacanza per alcuni giorni dai genitori a Monserrato, che racconta di aver contattato più volte Abbanoa senza vedere sino ad ora alcun intervento.

«Per due volte ho sollecitato telefonicamente - spiega Argiolas -. Ho chiamato Abbanoa venerdì scorso per avvisare dell’aumento del flusso d’acqua. Lunedì invece abbiamo sollecitato ulteriormente. Inoltre, anche mio fratello ha inviato anche due solleciti tramite mail prima della mia chiamata. Mi piange il cuore vedere questa enorme quantità di acqua sprecata e nessun intervento dopo più di una settimana». Sulla perdita, da Abbanoa fanno sapere di aver programmato l’intervento: «La segnalazione è arrivata ai nostri uffici venerdì sera. Abbiamo già dato mandato all’impresa della manutenzione di intervenire quanto prima per risolvere il problema».

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