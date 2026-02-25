VaiOnline
Piazza Giovanni XXII
25 febbraio 2026 alle 01:07

Perdita d’acqua e asfalto allagato «Nessun pericolo» 

Asfalto bagnato e una pozzanghera che si allarga verso viale Dante. L’origine dell’acqua in piazza Giovanni XIII sta in una perdita idrica da una valvola di manovra. Ieri mattina è concluso il sopralluogo, mentre per la giornata di oggi è previsto l’intervento di una squadra operativa. La fuoriuscita d’acqua, estesa per diversi metri, «non rappresenta al momento un pericolo», fanno sapere da Abbanoa: non ci sono ripercussioni sul traffico, l’acqua defluisce regolarmente e non si segnalano particolari rischi per i pedoni.

L’intervento mira soprattutto a prevenire possibili criticità future: se non gestita, la perdita potrebbe nel tempo compromettere il manto stradale, causando cedimenti o danni più gravi. Per ora, la situazione resta sotto controllo, ma gli operatori intendono intervenire tempestivamente per evitare che l’acqua provochi problemi alla carreggiata, anticipando eventuali rischi e garantendo la sicurezza della zona.

