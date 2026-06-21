«Perché le aree verdi di piazza Manno sono abbandonate?» 

Una Festa del gusto che lascia l’amaro in bocca. Non tanto per le prelibatezze cucinate, quanto per parte della location. Piazza Manno sta diventando il nuovo “salotto” della città anche se le aree verdi non sono curate. E così i consiglieri comunali di centrosinistra hanno presentato un’interrogazione sullo “stato di degrado di aiuola e manto erboso di piazza Manno e verifica dell'efficacia degli interventi di manutenzione” (primo firmatario Giuseppe Obinu).

«Aiuola e manto erboso versano in uno stato di degrado, con estese porzioni di prato secche e prive delle condizioni di decoro – si legge nel documento – tale situazione risulta evidente anche in occasione di manifestazioni e eventi, con inevitabili ricadute sull'immagine della città». Tenuto conto degli alti costi di manutenzione e del fatto che «l'Amministrazione abbia ritenuto necessario procedere all'affidamento di specifici appalti dedicati alla manutenzione dei tappeti erbosi, ritenendo evidentemente non sufficiente o non adeguata l'attività ordinaria svolta dalla partecipata Oristano Servizi», i consiglieri chiedono di conoscere il motivo per cui piazza Manno versa nel degrado. Ma anche «quali interventi sono stati effettuati», costi e se «sono state accertate eventuali responsabilità». ( m. g. )

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