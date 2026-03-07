Per Vega e Pan Alfieri vittorie di grande valore 

La Vega Dolianova cambia pelle nel corso della partita e batte 3-2 la Roma 7 Volley (25-20, 14-25, 21-25, 25-21, 15-8) nella quinta giornata di ritorno della serie B maschile di volley. In svantaggio 2-1 e -7 (7-14) nel quarto, la squadra di Locci si è trasformata, con uno scatto d’orgoglio e obbligata a forzare, ha fatto perdere sicurezza ai romani terzi in classifica, crollati poi nel tie-break.

Una vittoria in trasferta che vale oro per la Pan Alfieri, in B1 femminile. Le ragazze del coach Loi vincono ad Aosta, 3-0 al Volley Cogne (18-25, 21-25, 20-25) e si allontanano dalla zona retrocessione. Match sempre in totale controllo chiuso con il punto di Giulia Serra.

Vince la Capo d’Orso Palau, che superando il Parella Torino per 3-1 (25-18, 22-25, 25-16, 25-14) riprende la corsa a ridosso delle prime.

In Serie B2 femminile la Phi Volley La Maddalena, terza in classifica, è un rullo compressore. Batte 3-0 la Green Volley Roma (25-9, 25-14, 25-19) e tiene il passo delle prime. Partita dominata in ogni angolo del campo, sestetto titolare e cambi disposti da Buonavita si trovano ormai a occhi chiusi. Conclusione del primo e terzo set affidata a Iannone, abile nel trovare le dita del muro avversario.

Ancora una sconfitta interna per il Quadrifoglio Porto Torres, 3-0 dalla Futura Terracina (14-25, 20-25, 8-25). Stesso risultato per La Smeralda Ossi, battuta a Frascati (25-16, 25-16, 25-18).

