Per Tempio e Ilva parte la corsa verso la Serie D 

Siamo al dunque: oggi è in programma il primo atto della finalissima dei playoff regionali di Eccellenza. Dalle 16 allo stadio “Nino Manconi” di Tempio si affrontano due nobili del calcio sardo, i padroni di casa e l’Ilvamaddalena. È atteso il pubblico delle grandi occasioni per un match dalla posta altissima.

I galletti guidati da Giuseppe Cantara arrivano all’appuntamento dopo aver superato in semifinale la Nuorese (gara unica) grazie alla rete di Bringas. Percorso diverso per i maddalenini, che hanno ottenuto l’accesso diretto alla finale in virtù del secondo posto in classifica al termine della stagione regolare, chiusa con un margine superiore ai nove punti sulla quinta classificata.

La partita si disputa con la formula di andata e ritorno: il secondo match è in programma domenica allo stadio comunale “Salvatore Zichina”, sempre alle 16. In caso di parità sia nei risultati sia nel computo totale delle reti al termine delle due gare sono previsti i tempi supplementari. Qualora la parità dovesse persistere, a prevalere sarà l’Ilvamaddalena, meglio classificata al termine del campionato. La vincitrice accederà alla fase nazionale dei playoff: in palio un posto in Serie D.

Nella stagione regolare l’Ilva si è imposta in entrambe le sfide dirette (2-0 e 1-0). Per il Tempio si tratta della seconda finale stagionale dopo quella di Coppa Italia, persa ai rigori contro l’Iglesias, nonché della seconda finale playoff consecutiva dopo quella dello scorso anno persa contro il Monastir.

Le due società vantano trascorsi anche tra i professionisti, in Serie C2. Si affrontarono nella stagione 1988/1989: il confronto diretto vide il pareggio senza reti all’andata (23 ottobre 1988) e la vittoria del Tempio per 1-0 al ritorno (12 marzo 1989). Sulla panchina degli isolani sedeva Angelino Fiori, in campo tra gli altri c’erano Di Laura, Coscione, Piga e Di Pasquale. Il Tempio era guidato inizialmente da Giovanni Sanna e successivamente da Giovanni Mialich, con Marco Sanna, Fiori e Corellas tra i protagonisti in campo.

Oggi la storia si aggiorna con un nuovo capitolo, forse tra i più importanti. Il Tempio manca dalla Serie D dalla stagione 2006/2007, conclusa con la vittoria dello scudetto dilettanti. L’Ilvamaddalena, invece, è reduce dalla retrocessione dalla Serie D maturata nella scorsa stagione.

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