Per Sennori nuova sconfitta a Marigliano 

Marigliano 72

Sennori 61

Promobk Marigliano : Liamin, Verazzo 23, Zanier 2, Scekic 18, Ceredi 2, Di Giuliomaria 18, Verde ne, Cannavina 9, Mileva ne, Novelli. Allenatore Spinelli

Klass Sennori : Cordedda 9, Puggioni 7, Sanna 19, Nwokoye 11, Merella 4, Cabras 1, Tola, Pisano, Hubalek 5, Biolchini 5. Allenatore Longano

Parziali : 8-10; 25-23; 53-41



Inizia con una sconfitta l’esperienza di Fabrizio Longano sulla panchina della Klass Sennori. A Marigliano, nel primo turno di ritorno di B Interregionale, i romangini cedono per 72-61 e restano ultimi da soli. La Klass ha tenuto botta in avvio, tenendo la situazione in equilibrio fino alla pausa lunga con i canestri di Merella e Nwokoye. La svolta del match è arrivata nel terzo quarto, con i padroni di casa (guidati da Valerio Spinelli, ex playmaker di Napoli e Avellino in A) capaci di allungare fino a guadagnare una doppia cifra di vantaggio poi difesa fino alla sirena conclusiva. Penalizzata dai problemi di Hubalek (in campo per soli 10’), Sennori non è riuscita a sopperire con la buona prova di Luca Sanna (4 triple). ( ro.r. )

