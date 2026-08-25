Per oltre un’ora, sotto il sole, in attesa del bus La protesta: non è la prima volta, troppi disagi  

Ancora disservizi nei collegamenti del Ctm dovuti alle temperature elevate che stanno mettendo a dura prova i mezzi elettrici. Ovviamente a pagarne le conseguenze sono i passeggeri. «Abbiamo atteso per quasi un’ora e mezza l’autobus in via Pessina, zona piazza Repubblica», racconta una lavoratrice, «per tornare a casa, a Sant’Elia. Purtroppo i ritardi e i collegamenti che saltano stano diventando frequenti. Inoltre con questo caldo assurdo, aspettare così tanto l’arrivo del bus è davvero difficile e complicato». Immediata la segnalazione al Ctm. E due anziane, a causa delle temperature elevate, alla fine hanno deciso di chiamare un taxi per rientrare nelle loro abitazioni.

Alla fine il mezzo della linea 6, che sarebbe dovuto passare attorno alle 16 è arrivato verso le 17,25. Inevitabilmente il conducente, che ovviamente non aveva alcuna responsabilità, è stato sommerso dalle proteste: anche lui ha fatto a sua volta la segnalazione all’azienda per il disservizio. Ctm ha ribadito più volte che il gran caldo sta mettendo a dura prova i mezzi elettrici.

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