Per la Torres è l’ora-verità 

Sassari. «Gennaio è il mese fondamentale per la Torres». Il tecnico Alfonso Greco inquadra così il primo mese del nuovo anno per la Torres. «Abbiamo sfide che vanno affrontate tutte come fossero decisive. A cominciare da quella di sabato sul campo del Pontedera, uno scontro diretto». Quel giorno alle 14,30 si affrontano ultima e penultima, due squadre divise da tre punti. La vittoria per i sassaresi varrebbe l’aggancio e l’inestimabile 2-0 nei confronti diretti coi toscani. «Ci aspetta un’avversaria composta da giovani di valore e qualche giocatore esperto, poi anche loro hanno cambiato da poco l’allenatore».

Nuovo tecnico

A inizio dicembre infatti il Pontedera ha esonerato Leonardo Menichini, ex della Torres e del Cagliari (era vice di Mazzone), e ingaggiato Simone Banchieri. Il nuovo tecnico ha iniziato con la rocambolesca sconfitta a Ravenna, dove i padroni di casa hanno pareggiato al 93’ e segnato la rete della vittoria addirittura al 113’ nell’interminabile recupero assegnato dall’arbitro. Poi è arrivato il pari 1-1 con la Sambenedettese e il quasi colpaccio a Livorno: 2-2 con il gol incassato al 79’.

Le altre tre partite di gennaio saranno in casa contro Campobasso e Bra, altra concorrente diretta in zona playout, intervallate dalla trasferta di Pineto.

Sosta positiva

In genere dopo una sosta bisogna valutare la condizione della squadra. Mister Greco è soddisfatto: «Nella settimana natalizia i ragazzi hanno potuto staccare la spina pur lavorando a casa secondo il protocollo di allenamento assegnato. Sono tornati tutti carichi e sono fiducioso. Sono anche soddisfatto del rendimento in partita, anche se credo che qualche ragazzo possa dare ancora di più». Sul reintegro di Liviero e il rientro di Zecca l’allenatore rossoblù risponde: «Zecca è appena rientrato, deve acquistare confidenza col campo ma è un recupero importante. Liviero è reintegrato, poi quando saranno tutti disponibili per i 90 minuti penserò alle scelte».

Mercato

La Torres deve sfoltire per poter acquistare almeno un attaccante. Dopo la partenza di Lattanzio (Dolomiti Bellunesi) e Stivanello (rientro anticipato a Bologna dal prestito) dovrebbero esserci almeno altri due tagli, magari in prestito, come potrebbe accadere per il trequartista Carboni e per uno tra Nunziatini, Dumani e Biagetti. Intanto anche gli altri club hanno “adocchiato” qualche giocatore rossoblù. Mister Greco risponde: «Le cose possono cambiare da un giorno all’altro, dobbiamo essere bravi a cercare le persone giuste a darci una mano».

