VaiOnline
Serie C.
31 dicembre 2025 alle 00:37

Per la Torres è l’ora-verità 

Subito le sfide con Pontedera, Campobasso, Pineto e Bra 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sassari. «Gennaio è il mese fondamentale per la Torres». Il tecnico Alfonso Greco inquadra così il primo mese del nuovo anno per la Torres. «Abbiamo sfide che vanno affrontate tutte come fossero decisive. A cominciare da quella di sabato sul campo del Pontedera, uno scontro diretto». Quel giorno alle 14,30 si affrontano ultima e penultima, due squadre divise da tre punti. La vittoria per i sassaresi varrebbe l’aggancio e l’inestimabile 2-0 nei confronti diretti coi toscani. «Ci aspetta un’avversaria composta da giovani di valore e qualche giocatore esperto, poi anche loro hanno cambiato da poco l’allenatore».

Nuovo tecnico

A inizio dicembre infatti il Pontedera ha esonerato Leonardo Menichini, ex della Torres e del Cagliari (era vice di Mazzone), e ingaggiato Simone Banchieri. Il nuovo tecnico ha iniziato con la rocambolesca sconfitta a Ravenna, dove i padroni di casa hanno pareggiato al 93’ e segnato la rete della vittoria addirittura al 113’ nell’interminabile recupero assegnato dall’arbitro. Poi è arrivato il pari 1-1 con la Sambenedettese e il quasi colpaccio a Livorno: 2-2 con il gol incassato al 79’.

Le altre tre partite di gennaio saranno in casa contro Campobasso e Bra, altra concorrente diretta in zona playout, intervallate dalla trasferta di Pineto.

Sosta positiva

In genere dopo una sosta bisogna valutare la condizione della squadra. Mister Greco è soddisfatto: «Nella settimana natalizia i ragazzi hanno potuto staccare la spina pur lavorando a casa secondo il protocollo di allenamento assegnato. Sono tornati tutti carichi e sono fiducioso. Sono anche soddisfatto del rendimento in partita, anche se credo che qualche ragazzo possa dare ancora di più». Sul reintegro di Liviero e il rientro di Zecca l’allenatore rossoblù risponde: «Zecca è appena rientrato, deve acquistare confidenza col campo ma è un recupero importante. Liviero è reintegrato, poi quando saranno tutti disponibili per i 90 minuti penserò alle scelte».

Mercato

La Torres deve sfoltire per poter acquistare almeno un attaccante. Dopo la partenza di Lattanzio (Dolomiti Bellunesi) e Stivanello (rientro anticipato a Bologna dal prestito) dovrebbero esserci almeno altri due tagli, magari in prestito, come potrebbe accadere per il trequartista Carboni e per uno tra Nunziatini, Dumani e Biagetti. Intanto anche gli altri club hanno “adocchiato” qualche giocatore rossoblù. Mister Greco risponde: «Le cose possono cambiare da un giorno all’altro, dobbiamo essere bravi a cercare le persone giuste a darci una mano».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Foto LaPresse/ Matteo Rasero07-01-2017 Sanremo (IM)spettacolo67mo festival della canzone italianaprima seratanella foto: Giusy FerreriPhoto LaPresse/ Matteo Rasero07-02-2017 Sanremo (IM)67th festival of Italian songsIn the picture: Giusy Ferreri
Foto LaPresse/ Matteo Rasero07-01-2017 Sanremo (IM)spettacolo67mo festival della canzone italianaprima seratanella foto: Giusy FerreriPhoto LaPresse/ Matteo Rasero07-02-2017 Sanremo (IM)67th festival of Italian songsIn the picture: Giusy Ferreri
Capodanno

Cagliari, il centro della città diventa un grande palco

Giusy Ferreri in piazza Yenne, feste alla Fiera e al Bastione Viabilità, divieti per le auto: largo Carlo Felice off limits 
Mauro Madeddu
Ieri vertice di maggioranza fiume a Villa Devoto. Marcias e Serusi verso la riconferma all’Arnas Brotzu e all’Areus

Manager delle Asl,  oggi le dodici nomine Ma è scontro Todde-Pd

Il parere legale chiesto dalla presidente: i vecchi dg non possono essere reintegrati 
Roberto Murgia
Medical student at the hall. Person in a white uniform. Coronavirus theme.
Medical student at the hall. Person in a white uniform. Coronavirus theme.
Sanità

Medici in trincea: «Cure garantite»

I primari del Brotzu assicurano la piena funzionalità di tutti i servizi ospedalieri 
Cristina Cossu
A Bitti, Orune e Buddusò tirano un sospiro di sollievo

Dal Consiglio di Stato stop al parco eolico con pale da 150 metri

La Quarta sezione rigetta il ricorso «Il progetto disturba Sos Enattos» 
Lorenzo Piras
L’assalto

Pratobello contro l’eolico diventa un film

«La nostra lotta continua, questo lavoro serve a scuotere le coscienze» 
Gianfranco Locci
Il caso

Violenza sessuale, indagato Signorini

Per il conduttore anche l’ipotesi di estorsione dopo la denuncia dell’ex Gf Medugno 
Il conflitto

«Raid su Putin, nessuna prova su di noi»

Kiev nega di aver condotto l’attacco coi droni sulla residenza presidenziale 