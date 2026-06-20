Per la Lazio c’è la folle idea Zaniolo  

Lontani i fasti di un tempo, va a finire che a finanziare il mercato della Serie A ci pensa la ricca Premier League. L’Atalanta è ormai in chiusura con il Manchester United per la cessione di Éderson: il centrocampista brasiliano porterà più di 50 milioni di euro nelle casse dei bergamaschi. La Dea, tra l’altro, dovrebbe incassarne altri 50 dalla cessione di Marco Palestra all’Inter. Che, a sua volta, per finanziare il proprio mercato starebbe guardando quello inglese: dal Nottingham Forest possono arrivare 30 milioni per Davide Frattesi, cifra da reinvestire su Curtis Jones (Liverpool).

Si muove anche il Napoli: tratta con la Lazio per Mario Gila, con cui avrebbe già un accordo di massima. Ai biancocelesti potrebbe essere proposto, come parziale contropartita, l’attaccante Lorenzo Lucca. La squadra di Rino Gattuso, intanto, si starebbe già guardando in giro per sostituirlo: piace Sergi Domínguez, 21enne difensore centrale spagnolo della Dinamo Zagabria valutato 13 milioni. E l’idea folle sarebbe riportare a Roma, ma sulla sponda opposta, Nicolò Zaniolo apparentemente in rotta con l’Udinese.

Il Como, che tratta a oltranza con il Real Madrid per riavere Nico Paz, punta a chiudere a 15 milioni Kaiki, laterale destro del Cruzeiro. La Juventus rivuole Randal Kolo Muani e dai Mondiali è rimasta impressionata da Omar Marmoush, egiziano del Manchester City.

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