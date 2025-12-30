VaiOnline
Selargius.
31 dicembre 2025 alle 00:40

Per i tagli stradali ora c’è una cauzione 

Il sindaco Concu: «La restituiremo a fine lavori, dopo il ripristino a regola d’arte» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Mille euro come cauzione per chi fa lavori nelle strade asfaltate, 3mila se si tratta di arterie con pavimentazione di pregio. Il Comune di Selargius aggiorna - e aumenta - gli importi chiesti ai privati e alle società che in città fanno scavi, tagli, e altri cantieri negli spazi pubblici. «Dobbiamo tutelare il territorio, e garantire ordine e sicurezza per i cittadini», la motivazione del sindaco Gigi Concu e dell’assessore Gigi Gessa durante l’approvazione del nuovo regolamento per gli interventi di manomissione del suolo pubblico. «Il problema sono i danni causati dalle grandi società e non dai privati, dobbiamo intensificare i controlli e aumentare le sanzioni se strade e marciapiedi non vengono sistemati a regola d’arte», dice la minoranza che si è astenuta.

La situazione

Il regolamento approvato in Consiglio comunale di recente è rivolto «ai cittadini privati che devono realizzare allacci o interventi su strade e marciapiedi; ai gestori di servizi pubblici (acqua, gas, energia elettrica, telefonia, fibra ottica, illuminazione pubblica); alle imprese incaricate dell’esecuzione dei lavori». Nero su bianco modalità da seguire per avere le autorizzazioni e per i ripristini, tempi e procedure da rispettare.

Soldi

Un capitolo a parte è dedicato agli importi da pagare come cauzione: si passa da 120 euro a 1.000, stessa cifra se i tagli vengono fatti nelle piste ciclabili, con tanto di maggiorazioni a seconda della lunghezza della strada interessata dal cantiere. «Le somme versate vengono restituite solo dopo la verifica della corretta esecuzione dei lavori», viene specificato nel regolamento. Nel documento viene inoltre sottolineato che «i nuovi importi dei depositi cauzionali proposti – in alcuni casi aumentati fino a dieci volte – sono stati rivisti al rialzo con l’obiettivo di costituire un deterrente rispetto a ripristini eseguiti in modo non conforme». Depositi cauzionali che- viene specificato - «per disposizione di legge non possono essere richiesti ai gestori di pubblici servizi operanti nel settore della fibra ottica».

La minoranza

Astenuta l’opposizione. «I veri colpevoli dei danni causati in questi ultimi anni nel territorio sono le grandi società, e con questo regolamento non vengono minimamente toccate», dice il consigliere Riccardo Cioni riferendosi a strade trasformate in trincee dopo i cantieri di Enel e Abbanoa in primis. «Sarebbe stato opportuno snellire il regolamento a livello burocratico», fa notare il collega di minoranza Mario Tuveri, «per il resto servono più controlli e sanzioni più pesanti a carico di chi distrugge strade e marciapiedi della nostra città».

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Foto LaPresse/ Matteo Rasero07-01-2017 Sanremo (IM)spettacolo67mo festival della canzone italianaprima seratanella foto: Giusy FerreriPhoto LaPresse/ Matteo Rasero07-02-2017 Sanremo (IM)67th festival of Italian songsIn the picture: Giusy Ferreri
Foto LaPresse/ Matteo Rasero07-01-2017 Sanremo (IM)spettacolo67mo festival della canzone italianaprima seratanella foto: Giusy FerreriPhoto LaPresse/ Matteo Rasero07-02-2017 Sanremo (IM)67th festival of Italian songsIn the picture: Giusy Ferreri
Capodanno

Cagliari, il centro della città diventa un grande palco

Giusy Ferreri in piazza Yenne, feste alla Fiera e al Bastione Viabilità, divieti per le auto: largo Carlo Felice off limits 
Mauro Madeddu
Ieri vertice di maggioranza fiume a Villa Devoto. Marcias e Serusi verso la riconferma all’Arnas Brotzu e all’Areus

Manager delle Asl,  oggi le dodici nomine Ma è scontro Todde-Pd

Il parere legale chiesto dalla presidente: i vecchi dg non possono essere reintegrati 
Roberto Murgia
Medical student at the hall. Person in a white uniform. Coronavirus theme.
Medical student at the hall. Person in a white uniform. Coronavirus theme.
Sanità

Medici in trincea: «Cure garantite»

I primari del Brotzu assicurano la piena funzionalità di tutti i servizi ospedalieri 
Cristina Cossu
A Bitti, Orune e Buddusò tirano un sospiro di sollievo

Dal Consiglio di Stato stop al parco eolico con pale da 150 metri

La Quarta sezione rigetta il ricorso «Il progetto disturba Sos Enattos» 
Lorenzo Piras
L’assalto

Pratobello contro l’eolico diventa un film

«La nostra lotta continua, questo lavoro serve a scuotere le coscienze» 
Gianfranco Locci
Il caso

Violenza sessuale, indagato Signorini

Per il conduttore anche l’ipotesi di estorsione dopo la denuncia dell’ex Gf Medugno 
Il conflitto

«Raid su Putin, nessuna prova su di noi»

Kiev nega di aver condotto l’attacco coi droni sulla residenza presidenziale 