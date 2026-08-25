Per Finn l’Avenir è a un passo 

A 53 anni dall’ultimo successo italiano, firmato da Giambattista Baronchelli nel 1973, un altro corridore azzurro può conquistare il Tour de l’Avenir, la versione giovanile del Tour de France che si concludo oggi, curiosamente proprio con uno sconfinamento in Italia. Nella settima e ultima frazione, da Strambino a Ceresole Reale di 127,8 km, con arrivo al Lago Serrù, il genovese Lorenzo Mark Finn (Red Bull-Bora Rookies) difende la maglia gialla dall’assalto di tre belgi: Nils Driesen (a 2’07”), Matteo Vanhuffel (a 2’14”) e Jasper Schoofs (3’14”); a 3’18” c’è l’equadoriano Mateo Ramirez, ieri arrivato a 4” da Finn sull’Iseran. L’azzurro è stato ottimo quarto a 39” dal finlandese Kasper Borremans, protagonista di una fuga a tre.

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