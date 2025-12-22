Per Borrelli parziale lavoro in gruppo 

Il pareggio con il Pisa è già acqua passata. Ieri la squadra di Pisacane è tornata al lavoro al Crai Sport Center in vista del prossimo impegno di campionato contro il Torino, in programma sabato alle 15. I giocatori maggiormente impiegati domenica scorsa hanno effettuato esercizi di scarico. Il resto della rosa ha svolto lavoro tecnico, esercitazioni sulla velocità e una partitella a campo ridotto. Gennaro Borrelli si è allenato parzialmente con il gruppo, completando la seduta con esercitazioni atletiche individuali. L’attaccante, subentrato nell’ultimo quarto d’ora con il Pisa al posto di Kiliçsoy, sente ancora dolore alla caviglia per la distorsione rimediata nel match con l’Atalanta. Per quanto riguarda, invece, Zé Pedro, si prosegue con un lavoro personalizzato. Questo pomeriggio la squadra si ritroverà nuovamente al Crai Sport Center per una nuova seduta. Gli allenamenti proseguiranno, poi, per tutto il corso della settimana – anche a Natale – per arrivare fisicamente al meglio per l’importante sfida con i granata.

La società ha avviato la fase di prelazione riservata ai tesserati Islanders per l’acquisto dei biglietti della gara contro il Milan del 2 gennaio. Oggi a partire dalle 17 la vendita sarà aperta a tutti.

