Pecorino Dop nei panini del fast food: nasce il “Romano” 

Nasce “Il Romano” – 100% petto di pollo italiano, bacon croccante, salsa al Pecorino Romano Dop e pepe – frutto della collaborazione tra il Consorzio del Pecorino Romano Dop e McDonald’s che porta così uno dei formaggi simbolo della tradizione agroalimentare italiana in un contesto di ristorazione contemporanea frequentato ogni giorno da un pubblico ampio e trasversale, con una forte presenza di giovani. Un incontro tra due mondi solo apparentemente distanti che, secondo il Consorzio, rappresenta un’opportunità per valorizzare e far conoscere il Dop a nuovi consumatori, mantenendo intatti i principi che ne definiscono l’identità: origine, qualità, autenticità e rispetto del disciplinare di produzione. «Una grande tradizione deve essere capace di parlare al futuro», spiega il presidente del Consorzio Gianni Maoddi. «Le nuove generazioni utilizzano linguaggi e modalità di consumo diversi: pensiamo sia giusto andare verso di loro, per avvicinarli, senza per questo modificare ciò che siamo», aggiunge il direttore del Consorzio Riccardo Pastore. La collaborazione si inserisce nella strategia del Consorzio volta a rafforzare la conoscenza della denominazione e il legame tra prodotto, territorio e consumatore. Un percorso che punta a mantenere viva una tradizione antichissima rendendola contemporanea e accessibile a un pubblico sempre più ampio.

RIPRODUZIONE RISERVATA