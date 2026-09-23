La Direzione regionale del Pd sardo ha approvato all’unanimità la proposta del segretario Silvio Lai di avviare con i Progressisti un percorso per l’unificazione dei gruppi consiliari e per la costruzione di una prospettiva politica comune, in vista del prossimo congresso regionale del partito. Il processo partirà dal Consiglio e potrà estendersi progressivamente ai livelli territoriali, man mano che matureranno le necessarie condizioni politiche e organizzative. La decisione accoglie la proposta avanzata dai Progressisti nel loro ultimo congresso e rappresenta un primo passo concreto verso una maggiore unità delle forze progressiste sarde. «La proposta di costruire una casa comune più forte ci ha trovato da subito convinti sostenitori – ha dichiarato Lai – l’unità delle forze progressiste non può essere evocata soltanto alla vigilia delle elezioni».
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Pd-Progressisti, verso l’unificazione dei due gruppi nell’Assemblea sarda
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La Direzione regionale del Pd sardo ha approvato all’unanimità la proposta del segretario Silvio Lai di avviare con i Progressisti un percorso per l’unificazione dei gruppi consiliari e per la costruzione di una prospettiva politica comune, in vista del prossimo congresso regionale del partito. Il processo partirà dal Consiglio e potrà estendersi progressivamente ai livelli territoriali, man mano che matureranno le necessarie condizioni politiche e organizzative. La decisione accoglie la proposta avanzata dai Progressisti nel loro ultimo congresso e rappresenta un primo passo concreto verso una maggiore unità delle forze progressiste sarde. «La proposta di costruire una casa comune più forte ci ha trovato da subito convinti sostenitori – ha dichiarato Lai – l’unità delle forze progressiste non può essere evocata soltanto alla vigilia delle elezioni».