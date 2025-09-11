Pavoletti va in gol anche nei film 

Capitan Pavoletti va in gol anche su Netflix. “Ogni maledetto fantacalcio” è il titolo di un film di Alessio Maria Federici, con un cameo del bomber rossoblù, richiestissimo nel campionato virtuale al centro della storia.
a pagina 40
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Capitan Pavoletti va in gol anche su Netflix. “Ogni maledetto fantacalcio” è il titolo di un film di Alessio Maria Federici, con un cameo del bomber rossoblù, richiestissimo nel campionato virtuale al centro della storia.
a pagina 40