Il personaggio
12 settembre 2025 alle 00:16

Pavoletti va in gol anche nei film 

Capitan Pavoletti va in gol anche su Netflix. “Ogni maledetto fantacalcio” è il titolo di un film di Alessio Maria Federici, con un cameo del bomber rossoblù, richiestissimo nel campionato virtuale al centro della storia.

