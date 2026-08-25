SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Verde pubblico.
26 agosto 2026 alle 00:43

Paura in via Irlanda, ramo crolla su un’auto 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un grosso ramo è caduto nella tarda mattinata di ieri in via Irlanda, all’angolo con via Pitz’e Serra. Le fronde hanno danneggiato un’auto in sosta e soltanto per un caso fortuito in quel momento in quel tratto di strada non passava nessuno.

I giardinieri incaricati dal Comune sono adesso a lavoro per capire cosa abbia provocato la caduta dell’enorme ramo dell’albero ad alto fusto. Si cercherà di capire soprattutto se la pianta sia stata colpita da qualche malattia che ne abbia minato la stabilità rendendola dunque un pericolo. La carreggiata è stata chiusa in attesa che il ramo fosse portato via. Si cercherà ovviamente di fare di tutto per salvare l’albero e non sia necessario tagliarlo ma soltanto sfoltire le fronde. Dal 2023 ad oggi sono stati piantati in città 286 alberi di alto fusto. A questi si aggiungono 1840 arbusti e 20 mila fioriture stagionali.

Il verde è arrivato anche laddove non c’era come ad esempio al parco Matteotti dove è stato sistemato il prato ex novo mentre in altre aree si è potenziato quello già esistente come ad esempio al parco Europa a Pitz’e Serra e al parco Parodi a Sant’Andrea.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Intervista.

«La Sardegna merita di più»

l Careddu
Intervista

«La Sardegna non vada in vacanza d’inverno»

L’ambasciatore Usa a Porto Cervo per il tour sul suo mega yacht. «Le pale eoliche? Uccidono il paesaggio» 
Mariella Careddu
La storia

Il bagnino e la cornacchia «La tratto come una figlia, spero non voli mai via»

Andrea Stara l’ha ammaestrata, ma “Nacchi” ruba sigarette dalle borse 
Sara Marci
Il caso

La Rai cerca posto a Ranucci, ipotesi Tg3

Dirigenti riuniti con l’ad Rossi. Il legale del giornalista: «Persecuzione» 
La guerra

Il capo della Cia in missione a Mosca

Il mistero del viaggio dello 007 americano. Sul tavolo anche la questione Iran? 