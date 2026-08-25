Paura in via Irlanda, ramo crolla su un’auto 

Un grosso ramo è caduto nella tarda mattinata di ieri in via Irlanda, all’angolo con via Pitz’e Serra. Le fronde hanno danneggiato un’auto in sosta e soltanto per un caso fortuito in quel momento in quel tratto di strada non passava nessuno.

I giardinieri incaricati dal Comune sono adesso a lavoro per capire cosa abbia provocato la caduta dell’enorme ramo dell’albero ad alto fusto. Si cercherà di capire soprattutto se la pianta sia stata colpita da qualche malattia che ne abbia minato la stabilità rendendola dunque un pericolo. La carreggiata è stata chiusa in attesa che il ramo fosse portato via. Si cercherà ovviamente di fare di tutto per salvare l’albero e non sia necessario tagliarlo ma soltanto sfoltire le fronde. Dal 2023 ad oggi sono stati piantati in città 286 alberi di alto fusto. A questi si aggiungono 1840 arbusti e 20 mila fioriture stagionali.

Il verde è arrivato anche laddove non c’era come ad esempio al parco Matteotti dove è stato sistemato il prato ex novo mentre in altre aree si è potenziato quello già esistente come ad esempio al parco Europa a Pitz’e Serra e al parco Parodi a Sant’Andrea.

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