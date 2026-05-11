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Radiolina.
12 maggio 2026 alle 00:08

Pasta e prodotti tipici a “L’Isola delle imprese” 

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Questo pomeriggio, alle 14.30, su Radiolina va in onda il nuovo appuntamento con “L’Isola delle imprese”, il programma condotto da Michele Ruffi (nella foto) dedicato alle aziende sarde. L’ospite della puntata di oggi sarà Graziella Rais, amministratrice de “La casa del grano”: un’attività avviata dai familiari negli anni ‘50 con un banco nel mercato civico di Cagliari, diventata ora una realtà imprenditoriale capace di esportare i propri prodotti in tutto il mondo.

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