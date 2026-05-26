Partita a tre nella corsa al Municipio 

Tre uomini in corsa. Il confronto elettorale a San Vero Milis si potrebbe sintetizzare così: da una parte c’è il sindaco uscente Luigi Tedeschi, che dopo due consiliature si propone nel segno della continuità, dall’altra lo sfidante Giuseppe Vacca, imprenditore del settore agricolo con un’esperienza da amministratore maturata nel vicino Comune di Oristano e, tra i due, l’esordiente Andrea Atzori, giornalista e blogger, noto anche per essere il custode della famosa colonia felina di Su Pallosu. Atzori viene da anni di attivismo ambientale e politico. Il borgo che si distende tra il Campidano, il Montiferru e il mare del Sinis conta cinque borgate marine – Putzu Idu, Sa Rocca Tunda, Mandriola, S’Anea Scoada e Su Pallosu – e, a parlare con i tre contendenti, sembra che saranno proprio queste frazioni a fare da ago della bilancia nel confronto elettorale, vere protagoniste dei dibattiti e dei programmi sottoscritti dagli aspiranti sindaci.

Piani da completare

«Abbiamo il dovere di ripresentarci perché se prima abbiamo lavorato su quel che mancava ora dobbiamo completare alcuni progetti avviati – dice fiducioso Tedeschi –. Con il Puc abbiamo dettato le regole per uno sviluppo armonico del paese e avviato l’iter per le borgate marine dove abbiamo individuato quattro aree di sviluppo edilizio ma tutelando l’ambiente. Il turismo va bene ed è giusto fare in modo che cresca, ma senza dimenticare la nostra tradizione agricola, per questo sono più favorevole agli agriturismi che ai grandi hotel». Tra le cose fatte, ce n’è una che il sindaco non può tacere: «Oltre alla prossima apertura del centro di aggregazione sociale, la grandissima vittoria che rivendico è aver trasferito l’uso civico della borgata di Mandriola liberando gli immobili dei cittadini». Nella lista Impari Podeus lo sostengono Andrea Pintus, Sonia Sechi, Roberto Putzolu, Salvatore Perra, Anna Diana, Irena Madau, Marco Caocci, Luisella Murtas, Gloria Falsini, Massimo Lucchi, Arturo Carta e Elena Canu.

Servizi sul litorale

Parte dal decoro urbano e dalla riqualificazione del centro e delle borgate il programma di Giuseppe Vacca, candidato sindaco della lista Progetto San Vero che può contare su: Rosalba Piras, Roberto Ledda, Alessandro Orrù, Alessandro Pisanu, Agnese Fenu, Roberta Dessì, Sandro Antioco Stara, Giorgia Sedda, Tiziana Marchi, Luigi Puliga, Andrea Albai e Marco Fenu. «Credo servano servizi migliori per i residenti e i turisti. Per esempio nelle marine, dove vivono circa 500 persone, non c’è praticamente nulla. Ritengo sia indispensabile rilanciare l’economia dando così l’input ai giovani che potrebbero conquistare la propria indipendenza. Bisogna riprendere il Pul con attività a supporto del turismo: in questo momento sono pianificate ma nella realtà non ci sono, penso a chioschi, bar, ristoranti», racconta Vacca, che nel libro delle cose da fare appunta anche «il recupero di spazi storici, la trasformazione dell’ex asilo in un centro di aggregazione vivace e la riqualificazione dell’Ascot comunale. Sosterremo l’artigianato locale, la cestineria e la creatività giovanile creando “residenze d’artista” e hub culturali».

«Metodo nuovo»

Chi ha fatto delle borgate marine la propria bandiera è Andrea Atzori con la lista “San Vero Milis e marine. Futuro insieme”. «Per noi è importante fornire un’alternativa al metodo del sindaco che c’è da undici anni, un metodo in cui manca l’ascolto». Dovendo indicare le priorità del proprio programma, Atzori chiarisce: «Intanto partirei dai servizi elementari nelle borgate marine dove mancano, per esempio, bancomat, distributori di benzina, collegamenti con il centro del paese e fontanelle. Di sicuro poi mi occuperei del problema dei rifiuti sempre nelle borgate, visto che la scorsa estate l’amministrazione ha eliminato i cassonetti della differenziata pubblica. In questo modo i visitatori lasciavano i rifiuti davanti ai mastelli dei residenti e il Comune è stato costretto a dare incarico a una ditta per la bonifica delle discariche. E poi, pensando al turismo, ci occuperemo del camping fantasma Sa Mesa Longa, iniziato nel 1982 e mai aperto. Le marine non devono essere considerate un problema da gestire nei mesi estivi ma una risorsa». La squadra di Atzori è formata da Francesco Aritzu, Raimondo Giovanni Aru, Daniele Carta, Rosalba Corona, Luca Deias, Alessandro Dessì, Irene Erdas, Riccardo Lisini, Daniela Pintor, Adriana Mereu, Osanna Salima Salis e Patrizia Schianchi.

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