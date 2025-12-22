Parcheggi introvabili e multe: residenti sul piede di guerra 

Viabilità nel caos, parcheggi introvabili, sosta selvaggia e multe a raffica tra via San Lucifero e via Logudoro. Lo scenario è in costante peggioramento e le lamentele fioccano. A protestare (anche via social) sono soprattutto i residenti, costretti a girare a lungo prima di riuscire a trovare un buco libero, per giunta quasi sempre lontano da casa. L’auspicio è che nella zona sia rivisto il sistema della sosta, in particolare nel tratto di via San Lucifero tra l’edicola e l’Exmà: si richiede l’eliminazione dei divieti di sosta e il ripristino dei parcheggi su entrambi i lati fino a via Sonnino.

L’appello al Consiglio

Il caso è approdato in Consiglio comunale per effetto di un’interrogazione del capogruppo di Forza Italia, Edoardo Tocco. «La situazione è critica, i disagi sono pesanti», denuncia, «non solo per i residenti, bensì per tutti». La zona, infatti, viene presa d’assalto da migliaia di auto, a tutte le ore. «Questo per la contestuale presenza di importanti strutture alberghiere, in primis Palazzo Doglio, locali storici come Pirani e Caffè Genovese, scuole, centri culturali e negozi». Senza dimenticare piazza San Cosimo con la chiesa e la basilica, il non distante Comando della Legione dei Carabinieri e la (non ancora operativa) nuova fermata della metro. «Ogni giorno un caos. Urgono soluzioni, a cominciare dal ripristino dei parcheggi di via San Lucifero, dove i residenti sono esasperati e si sentono tartassati dalla Polizia locale», conclude Tocco.

La risposta

«Nella zona è prevista una revisione dei vecchi cartelli relativi alla pulizia strade», ha replicato in aula l’assessore alla Mobilità, Yuri Marcialis, «stiamo inoltre studiando una serie di accorgimenti legati ai sensi di marcia». Che potrebbero dunque cambiare. «Ma per i parcheggi non possiamo fare nulla, se non la verifica sulla cartellonistica per eliminare la presenza di eventuali divieti di sosta obsoleti, e la loro rimozione per recuperare stalli utili», continua l’assessore. «Per quanto riguarda, invece, la richiesta specifica di parcheggi riservati ai residenti, c’è una circolare del Ministero del 2024 che specifica che “solo in particolari circostanze” si possono riservare nuovi stalli ai residenti e “solo nelle Ztl”, per cui non possiamo intervenire». Favorevole ai parcheggi, ma con riserva, l’edicolante di piazza San Cosimo. «Va bene purché si lasci uno spazio per consentire di accostarsi e scendere al volo a comprare il giornale. Altrimenti per me sarà la fine».

