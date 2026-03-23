Pane carasau da valorizzare 

È uno dei biglietti da visita culinari della Sardegna, simbolo di tradizione che racconta territori, comunità e saperi tramandati nel tempo: il pane carasau, insieme al pistoccu, si prepara a compiere un passo decisivo verso il riconoscimento ufficiale come Indicazione geografica protetta. Venerdì, alle 10, la Camera di commercio ospiterà l’incontro “Pane carasau di Sardegna Igp e pane pistoccu d’Ogliastra Igp: il percorso di riconoscimento e le opportunità per il territorio”.

Un appuntamento dedicato allo stato del procedimento in corso per la registrazione delle due Igp e alle prospettive di sviluppo per una filiera che rappresenta un pilastro dell’identità agroalimentare isolana. Ad aprire i lavori il presidente della Camera di commercio Agostino Cicalò. Seguirà l’intervento degli esperti sull’aggiornamento del percorso presso il Masaf. Ampio spazio sarà riservato alle voci della filiera, il confronto si estenderà quindi al mercato e al tema della certificazione e dei controlli. Le conclusioni saranno affidate all’assessore regionale all’agricoltura Francesco Agus.

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