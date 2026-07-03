Palo dell’Enel a rischio crollo, scatta l’allarme 

In via Santu Lussurgiu a Quartucciu, in prossimità di un incrocio, c’è un palo della linea elettrica a rischio cedimento. Tra le ipotesi, ci sarebbe il danno causato dalle automobili al loro passaggio, che avrebbero urtato più volte la base di cemento.

Alcuni cittadini si sono già attivati per segnalare la situazione, chiedendo un intervento urgente per verificare le condizioni del palo ed evitare che possa trasformarsi in un pericolo. Ccresce infatti la preoccupazione per la sicurezza dei pedoni e i possibili danni alle auto. Sulla vicenda è intervenuto anche il consigliere comunale Adriano Piludu che aveva indicato sui social la procedura da seguire: «Nel momento in cui ci sono situazioni di pericolo e di emergenza - spiega - è necessario chiamare il 112. A quel punto, interverranno i Vigili del fuoco in collaborazione con gli altri Enti interessati. In questo caso saranno l’Enel e il Comune ad occuparsene. Quest’ultimo dovrà provvedere con le transenne per la delimitazione dell’area di pericolo».

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