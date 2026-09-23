Palla al timone dell’Unione dei Comuni 

Sandro Palla, sindaco di Setzu, è stato eletto all’unanimità nuovo presidente dell’Unione dei Comuni Marmilla da sindaci e rappresentanti dei 18 Comuni del territorio. Nel Cda figurano Andrea Locci, presidente uscente e sindaco di Tuili, con Enzo Comina (sindaco di Ussaramanna), Andrea Fenu (Segariu), Antonio Sanna (Pauli Arbarei), Emilio Serra (Gesturi) e Alberto Urpi (Sanluri). Oggi si nomina il vicepresidente.

Il passaggio

Palla raccoglie il testimone dopo la decisione di Locci di concludere l'esperienza alla guida dell'Unione, iniziata nel settembre 2023, per concentrarsi sul mandato di sindaco a Tuili. Una scelta motivata dalla convinzione che «le responsabilità istituzionali debbano, quando possibile, essere condivise e alternate». Al neo presidente, Locci ha quindi affidato idealmente «un patrimonio che non appartiene a una sola persona, ma a tutti noi: la Marmilla». Palla ha accolto la nomina con profonda gratitudine: «È un incarico che considero non come riconoscimento personale, ma una responsabilità verso un territorio che ha bisogno di unità e visione. Il mio impegno sarà lavorare assieme a tutti per rendere l’Unione uno strumento sempre più forte ed efficace. Fare squadra è fondamentale e solo così possiamo riuscire a intercettare nuove opportunità per dare alla Marmilla una prospettiva di crescita e di futuro».

L’uscente

Per Locci si chiude così l’esperienza alla guida dell’ente, un incarico che è stato «un grande onore», ma anche una «responsabilità avvertita quotidianamente». L’ex presidente ha sottolineato il valore del lavoro comune, in un territorio nel quale «uniti possiamo fare molto più di quanto ciascun Comune potrebbe fare da solo». Locci ha ricordato la riduzione delle risorse disponibili e l’aumento dei costi, cercando però di «garantire la continuità e la qualità dei servizi».

Le parole di Urpi

Stima da parte di Alberto Urpi, sindaco del centro più popoloso dell'Unione: «Sono molto contento che si dimostri unita anche in questa votazione. La guida affidata al sindaco del Comune più piccolo è un forte messaggio contro lo spopolamento. Ringrazio Locci per l'ottimo lavoro svolto, certi che continueremo a collaborare proficuamente». Infine, Fenu assicura che «da subito si lavorerà in squadra per portare risultati nel territorio».

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