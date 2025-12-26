Palestinese investito mentre prega  

Tel Aviv. Un palestinese è in ginocchio sul ciglio della strada, evidentemente impegnato in preghiera. Un quad si muove sulla strada, si scoprirà guidato da un colono israeliano e riservista dell’Idf. Poi l’improvvisa accelerata per investire il palestinese in preghiera, colpito in pieno. Pochi secondi di un video che documenta l’ennesima violenza dei coloni in Cisgiordania: diventato virale sui social, ha portato prima alla sospensione del riservista dall’Idf e poi ai suoi arresti domiciliari. L'attacco è avvenuto giovedì nei pressi del villaggio di Deir Jarir, a nord di Ramallah. Le immagini mostrano il palestinese che dopo essere stato investito, cade e giace a terra mentre il colono, con un fucile a tracolla, scende dal quad e gli urla contro, facendogli cenno di andarsene dalla zona. L'uomo investito riesce a rialzarsi, mentre il colono si avvicina a un taxi palestinese e grida contro l'autista, prima di risalire sul quad e allontanarsi.

