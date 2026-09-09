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Abbasanta, Ghilarza
10 settembre 2026 alle 00:19

Paesi in festa per i cento anni di Maria Pinna 

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Le comunità di Ghilarza e Abbasanta celebrano una nuova centenaria: Maria Rafaela Pinna, che ha spento 100 candeline circondata dall'affetto dei figli Libera, Tonina ed Egisto Sanna, e dei nipoti Simone, Veronica e Alessia. Originaria di Ghilarza, Maria Rafaela vive oggi con la figlia Libera ad Abbasanta. La festeggiata ha dedicato tutta la sua vita ai figli e al padre Giovanni Andrea Sanna, scomparso nel 2001. Per celebrare il traguardo, le sindache dei due paesi, Eugenia Usai e Patrizia Carta, hanno fatto visita alla centenaria, consegnandole una targa. «La signora Maria Rafaela è un esempio prezioso per le nostre comunità - affermano le sindache - e le amministrazioni comunali le porgono i più sentiti auguri per questo importante traguardo, espressione di una vita lunga, ricca di esperienze, valori e affetti». Una giornata di festa che ha unito due paesi per celebrare una donna e madre che rappresenta un pezzo della memoria del Guicier. ( s. c. )

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