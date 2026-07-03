Paese in festa per i 60 anni di sacerdozio di monsignor Zuncheddu 

La gioia era quella dei suoi compaesani che ieri sera hanno affollato la chiesa parrocchiale di Burcei dove monsignor Gianfranco Zuncheddu è tornato per la prima celebrazione dei suoi 60 anni di sacerdozio. C’erano anche suoi vecchi parrocchiani, arrivati da Elmas e Quartucciu e anche da Settimo dove un suo amico sacerdote, don Giovanni Locci, di anni di sacerdozio ne ha compiuto 66, con 95 anni di età.

Il monsignore di Burcei ha ringraziato tutti della presenza e li ha abbracciati idealmente. D’altronde erano tantissimi, ospiti e ai compaesani, coloro che non sono voluti mancare alla celebrazione storica. Per lui anche gli auguri arrivati dall’arcivescovo di Cagliari monsignor Baturi.

«Sono venuto al mio paese, nella chiesa di Santa Maria, dove sono stato battezzato e dove ho iniziato a fare il chierichetto a quattro anni. Da Burcei sono andato via a 11 anni. A fine messa, celebrata col parroco don Cristian Pisu e dal fratello don Gigi Zuncheddu, un lungo applauso. Domenica a Seuni, frazione di Selegas, alle 18,30 monsignor Zuncheddu celebrerà la sua seconda messa per il suo 60esimo anno di sacerdozio.

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