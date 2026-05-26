Padre Antonio Spadaro a San Sperate per l’inaugurazione di Casa Sciola 

Ci sarà anche padre Antonio Spadaro all’apertura straordinaria della Casa Museo Pinuccio Sciola di via Enrico Marongiu 21 a San Sperate in programma venerdì alle 18.

La partecipazione del sottosegretario del Dicastero Vaticano per la cultura e l’educazione, noto per il suo rapporto di grande amicizia con Papa Francesco, al primo degli appuntamenti del Festival “Sant’Arte” organizzato dalla Fondazione Pinuccio Sciola, impreziosisce ancora di più il fitto programma.

Il gesuita interverrà alla riapertura straordinaria dell’abitazione dell’artista e dialogherà su arte e spiritualità, tema su cui è da sempre particolarmente impegnato e che ha coinvolto Pinuccio Sciola nel suo percorso artistico. Sarà interessante ascoltare padre Spadaro sulla santità dell’arte e nell’arte: «Ci vorrebbe una festa come quella che si fa ai Santi», ripeteva l’artista di San Sperate. La festa di Sant’Arte, l’unica festa del calendario da festeggiare tutti i giorni dell’anno perché è l’unica festa che salva l’uomo dall’appiattimento mentale».

Poco prima, l’architetta Paola Mura illustrerà – accanto a Tomaso e a Maria Sciola – il progetto di recupero e musealizzazione dell’abitazione dell’artista. A seguire, alle 21 al Giardino Sonoro, è in programma “Tempomora”, concerto di Alice Marras.

RIPRODUZIONE RISERVATA