Oggi alle 21 su Videolina “Ovunque in Sardegna 2” vi racconterà la storia di una coppia nigeriana, che dopo tante peripezie, fatica e rischi, è approdata in Sardegna e qui nell’Isola si è ricavata una nuova vita, certamente più felice della precedente. Jonny ed Eddy, così si fanno chiamare, crescono il proprio figlio grazie a due lavori totalmente diversi l’uno dall’altro: lui costruisce e assembla prefabbricati modulari, alle dipendenze dell’azienda “Sarda TMC”; lei lavora come aiuto cuoca nel ristorante cagliaritano “Is Femminas”. Floris e Nu andranno a intervistarli, cercando di capire quanto veramente sia cambiata la loro vita.

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