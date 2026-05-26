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27 maggio 2026 alle 00:20

“Ovunque in Sardegna” 

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In questa puntata, alle 21 su Videolina, Chàrlotte, il furgoncino anni ‘80, porterà Floris e Nu a Villasimius, dove i due ragazzi documenteranno un’importante storia di successo. Jean Paul e Isabelle sono marito e moglie, francesi. Hanno girato il mondo, vissuto in mezzo mondo, e il mondo stesso hanno smesso di setacciarlo non appena hanno conosciuto la Sardegna. Qui, infatti, si sono trasferiti definitivamente e la loro passione per quest’Isola trapela da ogni loro parola. Proprio dalla terra, calda e polverosa, delle vigne di Castiadas, ne ricavano un vino rosato d’eccellenza. Sentire dei francesi raccontare vita, morte e miracoli dei vitigni sardi è davvero un piacere. Bersi un calice del loro vino, seduti all’interno di una splendida villa sul mare, ancora di più.

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