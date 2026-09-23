Ottomila euro per i pescatori danneggiati dal ciclone Harry 

La comunità di Pula si è stretta attorno ai suoi pescatori, duramente colpiti dal ciclone Harry nell’approdo che ospita i pochi professionisti del mare rimasti. Dopo l’evento calamitoso dello scorso gennaio, il paese si è mobilitato per aiutare i pescatori.

Durante un incontro in Municipio, il sindaco Walter Cabasino e una delegazione del Consiglio comunale hanno incontrato alcuni rappresentanti della marineria pulese per la consegna dei fondi raccolti attraverso una gara di solidarietà promossa da associazioni, realtà sportive, parrocchia e cittadini. A consegnare l'assegno da 8mila euro, è stata Anna Maria Baldino, presidente dell'associazione ViviPula. A riceverlo, per i pescatori di Pula, Pietro Sandolo.

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